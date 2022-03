Sette colpi in una palestra di Parma: denunciato ladro seriale 36enne

Ha colpito per ben sette volte, in pochi mesi, la palestra Namastè Pilates & Fitness di Parma. Un ladro seriale 36enne è stato denunciato dai carabinieri al termine di alcune indagini. Le incursioni notturne dell'uomo, poi individuato grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono iniziate nel luglio del 2021: in quel mese aveva effettuato quattro furti ed era stato denunciato dai carabinieri della stazione Oltretorrente. Le 'visite' notturne sono riprese nel gennario del 2022. In tre occasioni il ladro, dopo aver forzato la finestra, è entrato all'interno della struttura e, dopo aver rovistato ovunque, si è impossessato della cassetta di sicurezza. Il 36enne, denunciato grazie all'indentificazione dalle immagini delle telecamere, è lo stesso che il 14 marzo aveva effettuato due spaccate in due bar di Sorbolo Mezzani per rubare 500 euro.

ì