Furti sulle auto a Sissa e Roccabianca: testimoni e telecamere inchiodano un 30enne

I carabinieri di Roccabianca hanno individuato e denunciato per furto un trentenne della provincia di Cremona, con precedenti specifici. L’attività investigativa ha fatto emergere le presunte responsabilità dell’uomo in merito a due furti su un'auto commessi a maggio a Ragazzola e Sissa Trecasali. Il primo, nella zona golenale di Ragazzola, è avvenuto ai danni di una 57enne che, dopo aver parcheggiato si è incamminata nella campagna assieme ai suoi due cani.

Solo dopo aver percorso meno di un centinaio di metri, a distanza ha notato un veicolo che si aggirava con fare sospetto nei pressi dell’auto in sosta. Insospettita, è tornata indietro, riscontrando che ignoti avevano rotto il finestrino laterale, quindi aperto l’abitacolo e il baule, rovistandoli nel chiaro intento di rubare all’interno. La vittima a quel punto ha avvertito subito i carabinieri di Roccabianca che, sul posto hanno avviato l’attività investigativa. In questo contesto i miliari dell’Arma, grazie anche alle informazioni assunte dalla vittima e alla consultazione delle telecamere di videosorveglianza presenti sul territorio, hanno individuavato subito il mezzo. Al termine di una serie di riscontri, attraverso la centrale operativa dei carabinieri di Fidenza, si è accertato che poco prima a Sissa Trecasali la stessa autovettura era stata notata fuggire dopo avere compiuto un altro furto con le stesse modalità. Attraverso le testimonianze e anche grazie alla visione dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona di Sissa Trecasali e Roccabianca, i militari sono riusciti a mappare il percorso dal veicolo visto nelle due località, accertando poi la responsabilità per entrambi gli episodi. L’autore dei furti è stato identificato e denunciato alla Procura di Parma.