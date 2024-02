Tentato di rubare 11 bottiglie di liquore da un supermercato: denunciati una 39enne e un 37enne

Un uomo e una donna hanno tentato di rubare 11 bottiglie di liquore in un supermercato di Collecchio. I carabinieri sono arrivati sul posto dopo la chiamata del titolare del market. I due erano entrati pochi minuti prima all’interno del supermercato ed avevano iniziato a girare fra gli scaffali, destando subito l’attenzione degli addetti alla sicurezza per il loro atteggiamento sospetto.

La vigilanza attraverso le telecamere a circuito chiuso li notavano prelevare diverse bottiglie di alcolici che, pensando di non essere visti, nascondevano all’interno di un capiente zaino. Giunti alle casse automatiche, i due pagavano solo alcune lattine di birra e un panino, avviandosi poi frettolosamente verso l’uscita. Qui venivano fermati dal personale addetto alla sicurezza, che chiedeva loro di mostrare il contenuto dello zaino.

A quel punto l’uomo furbescamente, fingendo di assecondare il controllo, si toglieva lo zaino che aveva in spalla, consegnandolo alla donna che era con lui e si dava precipitosamente alla fuga abbandonando la refurtiva e la complice. Questa non riusciva nell’intento di imitarlo perché nel frattempo i carabinieri hanno fermato la donna, una 39enne con precedenti vari.

Nell’immediatezza la 39enne riferiva di non conoscere le generalità dell’uomo che era con lei in quanto appena conosciuto, circostanza assai poco credibile. A questo punto i carabinieri si mettevano al lavoro per identificare anche il complice ed iniziavano a incrociare i dati in loro possesso, con le frequentazioni della 37enne e a comparare le immagini riprese dalla videosorveglianza del supermercato con gli archivi delle persone schedate.

In breve tempo i militari riuscivano a individuare anche il complice, un 37enne italiano pregiudicato, controllato spesso in compagnia della donna e la cui foto corrispondeva perfettamente con l’uomo immortalato dalle telecamere intento ad arraffare i liquori. Al termine dei riscontri, per la coppia è scattata la denuncia in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, in quanto ritenuti responsabili del reato di tentato furto aggravato in concorso.