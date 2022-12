Rubano 300 euro di vestiti in un negozio di via Mazzini: denunciati tre giovani tra i 18 e i 23 anni

Servizi preventivi in città da parte dei Carabinieri della Compagnia di Parma che hanno controllato oltre 135 persone e 60 veicoli, denunciando quattro persone per reati che riguardano il furto e lo spaccio di stupefacenti. I denunciati per furto sono tre giovani senegalesi di età compresa tra i 18 ed i 23 anni che sono stati fermati poco dopo essere usciti da un negozio d’abbigliamento di Via Mazzini con capi di vestiario per quasi 300 euro.

I tre, dopo aver danneggiato il sistema antitaccheggio di alcuni giubbotti li hanno indossati sotto ai loro tentando eludere la vigilanza. Lo stratagemma non ha funzionata e appena superata la porta d’uscita sono stati fermati e consegnati alla pattuglia della Stazione di Parma Oltretorrente. Condotti in caserma sono stati denunciati per furto e la merce restituita al negoziante.

Per detenzione ai fini di spaccio è stato denunciato un nigeriano di 22anni che, fermato nei pressi del Ponte Europa è stato trovato con quasi 10 grammi di hashish. Stessa sorte per un ragazzo di 22 anni trovato, nonostante la pioggia battente, all’interno del Parco Ducale con alcuni grammi di hashish. Diverse le persone segnalate alla Prefettura quali assuntori. Nel corso dei controlli alla circolazione stradale molte le sanzioni amministrative per uso del cellulare alla guida, sorpassi in luoghi non consentiti, eccesso di velocità.