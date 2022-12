Coduro, tentato furto in abitazione: "Ecco l'auto dei ladri, fate attenzione"

Tentato furto all'interno di un'abitazione di Coduro, frazione del comune di Fidenza. L'episodio sarebbe avvenuto verso le ore 19 di lunedì 12 dicembre. I ladri, tre persone, avrebbero cercato di introdursi all'interno di una casa ma sono scappati grazie agli allarmi. La proprietaria dell'appartamento ha scritto su Facebook pubblicando l'immagine dell'auto ripresa dalle telecamere per mettere in guardia i vicini.

"Mi permetto di condividere questa foto della telecamera di casa mia per rendere più pubblico possibile che ieri sera verso le 19 circa, 3 individui, se così si possono chiamare hanno cercato di entrare a casa mia (zona coduro). Fortunatamente con i sistemi di protezioni non sono riusciti ma prestate attenzione alle vostre abitazioni perché sono in circolazione".