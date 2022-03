Furto al Peter Pan: spaccano la vetrata e portano via 5.000 euro di incasso

"Avevamo chiuso alle due e trenta, come al solito. Alle 3 siamo andati via, ma mezz'ora-quaranta minuti dopo, mi è squillato il telefonino. Era l'allarme, qualcuno era entrato nel bar". Massimo Musa, storico proprietario del Peter Pan in via Farini si è subito fiondato sul posto, e ha trovato il vetro che dà sulla strada in frantumi, spaccato con un tombino. "Hanno portato via l'incasso sia di venerdì sera che sabato sera, più il fondo cassa nascosto nel locale, per un totale di 5.000 euro, penso. Senza contare i duemila euro di danni per il vetro rotto e la porta".