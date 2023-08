Furto a bordo di un'auto di un malato oncologico, l'appello della figlia: "Hanno rubato anche i documenti medici"

Furto a bordo di un'auto di un malato oncologico che ora non ha più, oltre ai soldi e ai documenti, anche la carpetta personale con i referti medici. Nella serata di ieri, 1° agosto, un'auto è stata scassinata da ignoti in via Emilia Ovest. I ladri hanno portato via tutto, compresa la carpetta personale di un uomo in cura presso l'oncologia dell'Ospedale Maggiore di Parma. L'appello della figlia: "Vi prego se qualcuno dovesse trovare qualcosa avvertiteci".

L'APPELLO DELLA FIGLIA: "SE QUALCUNO TROVA QUALCOSA CI AVVERTA" - "Buongiorno, con la presente sono a segnalare e chiedere un appello. Ieri, 1° agosto, tra le 20 e le 21.30 in via Emilia Ovest 71 hanno scassinato e rubato tutto il contenuto della macchina di mio papà, compreso i documenti dell'auto, documenti personali e spese appena effettuate. Mio papà è in cura presso l'oncologia di Parma e tra tutte le cose che hanno rubato c'era anche la sua carpetta personale con referti e cure da seguire. Vi prego se qualcuno dovesse trovare qualcosa di avvertirci, sono cose importanti"