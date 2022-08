Ruba su un'auto parcheggiata davanti al Centro Torri: denunciato 24enne

Si aggirava nei pressi del parcheggio del Centro Torri con atteggiamento sospetto. Un 24enne egiziano, che aveva già rubato a bordo di un'auto in sosta, è stato fermato e denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Parma. I militari hanno notato il giovane mentre si aggirava tra le auto, tentando di aprirle. Mentre i carabinieri erano sul posto il proprietario di un'auto si è avvicinato e ha denunciato un furto. Il 24enne è stato fermato e perquisito: aveva un coltello a serramanico, nascosto nella biancheria intima. Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere.