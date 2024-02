Criminalità, un cittadino: "Sono venuto a Parma per San Valentino: mi hanno scassinato l'auto e rubato il cellulare"

A Parma può succedere anche questo. Arrivare nella nostra città per festeggiare e trovarsi con l'auto scassinata. E' l'esperienza di un uomo che ha deciso di trascorrere una piacevole serata per la festa degli innamorati. Ma la sorpresa, al suo ritorno in auto, è stata amara.

"Sono venuto a Parma a festeggiare San Valentino con la mia compagna - sottolinea il cittadino che vive a La Spezia. Mi trovavo in città e al nostro ritorno mi sono accorto che alcuni malviventi avevano scassinato la mia auto, rubando il telefono cellulare e gli effetti personali". Oltre al rammarico e alla triste vicenda però l'uomo vuole esprimere anche gratitudine agli agenti della polizia locale di Parma, che hanno recuperato tempestivamente il suo telefono.

"Il telefono cellulare è stato recuperato dagli agenti della polizia municipale di Parma in maniera tempestiva professionale voleva ringraziare personalmente tutto il corpo della polizia municipale per il lavoro svolto da loro"