Forza il cambiamonete dell'autolavaggio e ruba 350 euro: 45enne arrestato

Ha forzato il cambiamonete di un autolavaggio automatico di via Emilia Ovest per rubare i soldi al'interno ma è stato bloccato prima che potesse portare a termine il furto. Un 45enne parmigiano, già gravato da un avviso orale e con precedenti penali per reati contro il patrimonio, è stato arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato dai poliziotti delle volanti, che stavano passando in zona per un controllo.

L'episodio si è verificato all'una della notte tra lunedì 25 e martedì 26 aprile all'interno dell'autolavaggio V di via Emilia Ovest Parma. Gli agenti, che si trovavano in via Emilia per una serie di controlli, hanno visto l'uomo di fronte al macchinario con un atteggiamento sospesso. Si sono fermati e lo hanno bloccato: il 45enne, dopo aver forzato il cambiamonete aveva rubato oltre 350 euro in monete e banconote di vario taglio e le aveva già messe all'interno della sua auto, pronto per scappare.

Il macchinario aveva evidenti segni di effrazione: le barre metalliche erano state tranciate con un seghetto. I poliziotti, dopo aver fermato l'uomo, hanno trovato la vaschetta di plastica e metallo all'interno dell'auto del ladro, con all'interno i soldi. Nel veicolo c'erano anche alcuni seghetti con la lama di metallo, una chiave inglese ed altri oggetti da scasso. Per il 45enne sono scattate le manette con l'accusa di tentato furto aggravato: ora si trova nelle celle di sicurezza della Questura, in attesa del processo per direttissima.