Tenta di rubare una bici davanti al Duc, un passante lo vede e chiama la polizia: arrestato 33enne

Stava cercando di rompere il catenaccio di una bicicletta parcheggiata negli stalli davanti al Duc a Parma, ma è stato visto da un passante che ha avvertito la polizia. Un 33enne tunisino, con alcuni predenti alle spalle, è stato bloccato ed arrestato per tentato furto aggravato, dagli agenti delle volanti, che sono arrivati in viale Fratti qualche istante dopo la segnalazione.

L'episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, giovedì 5 maggio, alle ore 18.30. I poliziotti hanno visto l'uomo mentre stava tentando di forzare la catena di una bici nera da donna, utilizzando un cavalletto. Il 33enne è stato fermato e perquisito: nel giubbotto aveva un grosso coltello a lama liscia, lungo complessivamente 48 centimetri.

Il tunisino è stato poi portato in Questura e sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici dalla polizia scientifica. L'uomo era stato colpito da un provvedimento di espulsione e non aveva rispettato l'ordine del Questore del marzo 2022. Il ladro è stato arrestato per tentato furto aggravato e denunciato per porto di armi ed oggetti atti ad offendere. Ora si trova nel carcere di via Burla.