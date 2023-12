Tentato di rubare la borsa ad un'anziana nel parcheggio di un supermercato: fermati da un carabiniere fuori servizio

Nella mattinata di ieri un Brigadiere della Stazione di Medesano, mentre si trovava libero dal servizio e in abiti civili in un supermercato di Noceto, ha notato due persone, un uomo e una donna fermi nel parcheggio che non sono sfuggiti all’occhio allenato del militare il quale, nell’atteggiamento dei due, che si trovavano a piedi, ha percepito che ci fosse qualcosa di sospetto; la coppia si guardava insistentemente intorno come se fosse in attesa di qualcuno o di qualcosa, ma non avevano carrelli o buste per la spesa. Il Brigadiere ha quindi deciso di tenerli d’occhio.

L’intuizione è stata provvidenziale. Poco dopo ha notato che i due si stavano dirigendo a passo veloce verso un carrello della spesa sul quale un’anziana donna, che in quel momento stava sistemando le buste della spesa in auto, aveva momentaneamente lasciata incustodita la borsa. La coppia, ormai vicina all’obiettivo, mentre stava per afferrare la borsa, disturbati dall’intimazione di fermarsi lanciata dal brigadiere, nel frattempo avvicinatosi, desistevano dal loro intento e anche la signora, sentite le urla del carabiniere, compreso cosa potenzialmente stesse per accadere, recuperava la borsa.

I due, vistisi scoperti, si davano alla fuga riuscendo a salire a bordo di un’auto dove c’era ad attenderli un complice, riuscendo ad allontanarsi nonostante il tentativo del militare di inseguirli. Grazie all’intervento del Brigadiere l’evento non si è compiuto. Sono ora in corso accertamenti finalizzati all’identificazione dei tre soggetti.