Rubano la borsetta a una donna all'uscita dal supermercato: denunciati un 29enne e una 24enne

Due persone, un uomo ed una donna, rispettivamente di 29 e 24 anni, entrambi di origine sudamericana, sono stati denunciati dai carabinieri per il furto di una borsetta. I fatti risalgono alla mattinata dell'11 marzo quando una donna parmigiana, all’uscita del supermercato presente nell’area commerciale di via Gramsci, sarebbe stata avvicinata dapprima da una donna e successivamente da un uomo, entrambi di origine sudamericana, che le avrebbero chiesto informazioni varie su ristoranti della zona ove pranzare.

La donna armigiana, dopo aver parlato con l’uomo, si sarebbe accorta di non avere più la propria borsetta, con il relativo contenuto che, nel frattempo, aveva sistemato all’interno dell’autoveicolo. Dopo aver capito che le richieste di informazioni poste in essere dall’uomo avevano solo la finalità di distogliere la sua attenzione dai propri averi e rendendosi, quindi, conto di essere stata derubata, decideva di chiamare il 112 per richiedere ausilio ai Carabinieri che, subito intervenivano.

I successivi approfondimenti e la conoscenza del territorio dei militari, hanno consentito di trovare utili riscontri investigativi per individuare i profili dei due soggetti che avrebbero messo a segno il colpo. I due, quindi, sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per furto aggravato.