Scassina una cabina fototessere e un distributore di bevande, danni per oltre 1200 euro: denunciato 43enne

Prima ha danneggiato una cabina fototessere in via Focherini a Sorbolo, poi ha cercato di scassinare un distributore automatico di bevande, causando danni per oltre 1.200 euro. Un 43enne italiano è stato fermato e denunciato dai carabinieri dopo alcune veloci indagini, svolte anche grazie alle immagini delle telecamere. L'episodio si è svolto verso la mezzanotte del 26 giugno. Il malvivente ha danneggiato la cabina in via Focherini ed è riuscito a rubare 220 euro. Dopo il primo colpo ha cercato di prelevare il denaro anche da una distributore automatico di bevande. Non è riuscito a scassinarlo ma ha provocato danni alla struttura per oltre 1.200 euro. I carabinieri di Sorbolo sono riusciti ad identificare l'autore dei due colpi, grazie ai racconti di alcuni testimoni e alle immagini delle telecamere di videosorveglianza. Il 43enne italiano è stato denunciato per furto aggravato.