Fanno incetta di alcolici dagli scaffali, poi li infilano in uno zaino schermato: scoperti dal vigilantes, denunciati

Prima hanno fatto incetta di bottiglie di alcolici dagli scaffali, poi li hanno messi in uno zaino schermato ma, i due, non si sono resi conto di essere stati scoperti dall’addetto alla vigilanza che li ha fermati. È successo nel primo pomeriggio di ieri a Collecchio, nei guai due giovani stranieri residenti a Parma di cui uno noto alle forze dell'ordine.

A notarli e a chiamare la pattuglia di Collecchio è stato il vigilantes che sorvegliava il negozio. Una volta aperto lo zaino, rivestito da una sottile lamina di metallo, sono state trovate bottiglie di alcolici per un valore di poco superiore a 50 euro. Per entrambi è scattata la denuncia per tentato furto.