Via Ognibene, i ladri entrano in casa mentre i proprietari stanno cenando

Sono entrati all'interno dell'appartamento mentre i proprietari erano in casa e stavano cenando, si sono diretti verso la zona delle camere da letto e, dopo aver rubato alcuni oggetti di valore, sono usciti in tutta fretta e sono scappati. Furto nella serata del 23 novembre all'interno di un'abitazione di via Ognibene, nel quartiere Montanara a Parma.

Secondo le prime informazioni i ladri, che devono ancora essere identificati, sarebbero entrati dalla portafinestra sul balcone al primo piano del condominio per poi dirigersi verso le camere per cercare qualcosa da rubare. I proprietari, che erano all'interno dell'abitazione al momento dell'ingresso dei ladri, non si sarebbero accorti di nulla: stavano infatti cenando con la porta della cucina chiusa.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo per cercare dettagli utili all'identificazione dei ladri. Il colpo è avvenuto verso le ore 21.30: i malviventi sono riusciti a fuggire. I militari stanno portando avanti le indagini per risalire agli autori del furto. Il bottino del furto deve ancora essere quantificato con precisione

L'Associazione Controllo di Vicinato del quartiere Montanara consiglia, in casi di furti in abitazione in cui ci si trova ad avere a che fare con i ladri, di non cercare la colluttazione ma di lasciare che il malvivente se ne vada il prima possibile, chiamando poi le forze dell'ordine per l'intervento.