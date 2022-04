Furto in un'abitazione di via Puccini: gli oggetti rubati restituiti alla proprietaria

Una settimana fa, i carabinieri della sezione radiomobile di Parma hanno arrestato in flagranza di reato per tentata rapina e furto in abitazione tre cittadini albanesi. Ai tre, nei successivi accertamenti, sono stati addebitati diversi furti in Via Puccini. Nell’ultimo hanno fatto scattare l’allarme che ha attirato l’attenzione dei militari che, dopo un breve inseguimento a piedi, sono riusciti a bloccarli. Perquisiti, sono stati trovati con oggetti in oro nelle tasche ed al collo e con diversi orologi. In questi giorni i militari, al termine degli accertamenti, hanno riconsegnato alla proprietaria tutta la refurtiva. Non mancava nulla di quanto rubato.