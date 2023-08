Rubano il cellulare ad un 25enne durante la fiera di Fornovo, poi lo aggrediscono: denunciati due 26enni

In settimana i carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno raccolto da un 25enne la denuncia di rapina dallo stesso patito a Fornovo la serata precedente, durante lo svolgimento della locale fiera. In particolare, mentre il denunciante era in giro per Fornovo, ha sentito che qualcuno dalle spalle gli stava sfilando il telefono dalla tasca. Giratosi ha visto due soggetti allontanarsi di corsa, prontamente inseguiti nel disperato tentativo di riavere il cellulare, ma i due per nulla intenzionati a restituire il bene, lo hanno aggredito, riuscendo a fuggire dopo l’intervento di alcuni passanti.

Le indagini svolte in sinergia con la Stazione di Fornovo, mediante l’ascolto dei testimoni, ha permesso di identificare i due autori della rapina risultati essere due 26enni, gravati da precedenti di polizia specifici, residenti a Salsomaggiore e Noceto, denunciati per concorso in rapina alla Procura della Repubblica di Parma.