Rubano cibo e superalcolici alla Coop di Sorbolo: denunciati un 22enne e una 35enne

Il 22 giugno, alcuni giovani hanno derubato il supermercato Coop di Sorbolo Mezzani, asportando merci per un valore totale di circa 300 euro. I carabinieri della Stazione di Sorbolo, allertati dal responsabile del negozio, hanno prontamente avviato le attività di indagine e dalla visione delle registrazioni dell’impianto di videosorveglianza hanno potuto facilmente notare come gli stessi avrebbero rimosso l’etichetta dai prodotti rubati dagli scaffali - alimentari, ma anche superalcolici ed altro materiale vario - al fine di eludere il sistema “anti-taccheggio” del punto vendita. Due delle persone che avrebbero perpetrato il furto sono stati identificati: si tratta di un 22enne originario del Marocco e di una 35enne parmigiana, entrambi conosciuti ai carabinieri. I due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato in concorso.