Furto da 10mila euro in farmacia: ladro incastrato dalle impronte digitali

Un furto di medicinali dalla farmacia, un bottino di 10mila euro. Poi, dopo oltre un anno di indagini, arriva la denuncia. Martedì 2, infatti, i carabinieri di Copparo hanno denunciato alla Procura un 55enne, già noto per fatti simili. Lo stesso soggetto è stato ritenuto responsabile di una razzia avvenuta nella notte tra il 14 e il 15 maggio 2023 ai danni della farmacia interna alla Casa della Salute ‘San Giuseppe’ di Copparo: in quell’occasione, infatti, dopo aver scardinato la porta, ignoti portarono via prodotti e scatole per un valore complessivo intorno ai 10mila euro Peccato, però, che durante la razzia gli stessi autori del gesto lasciarono sul mobilio dei locali le proprie impronte digitali. Da lì, poi, si sono sviluppate le indagini del Reparto investigazioni scientifiche dei carabinieri di Parma che, come detto, hanno permesso di collegare un nome a quelle tracce. Poi, i colleghi di Copparo hanno proceduto alla visione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona e all’ascolto delle testimonianze, ricavandone altri indizi a carico dell’indagato.