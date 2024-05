Riempie il carrello con 2.500 euro di spesa ed esce senza pagare

I carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato in stato di libertà un 26enne straniero, in Italia senza fissa dimora, perché allo stato ritenuto il presunto responsabile di un furto.

I fatti risalgono a qualche giorno fa quando il responsabile di un supermercato cittadino, al termine della giornata, ha riscontrato l’ammanco di merce varia, fra cui numerose bottiglie di liquori, per un valore di circa 2.500 euro. Il responsabile a questo punto si è rivolto ai Carabinieri di Strada della Fonderie ed ha sporto denuncia.

I carabinieri hanno così avviato le indagini, partendo dalla visione delle immagini acquisite dalle telecamere di sicurezza installate nel supermercato. Non avendo ricevuto indicazioni precise sull’orario del furto, gli investigatori hanno visionato ore ed ore di filmati fino a quando, la perseveranza dei militari ha permesso di individuare l’autore del furto nel momento preciso in cui si appropria dei prodotti. L’uomo, dopo aver prelevato la merce e averla riposta nel carrello, invece di recarsi alle casse, ha sistemato il carrello in prossimità dell’uscita, oltrepassando le casse, nella parte riservata “all’uscita senza acquisti”. Una volta uscito non ha fatto altro che prelevare un altro carrello vuoto, avvicinarsi a quello lasciato nei pressi dell’uscita, facilmente raggiungibile e fare il “passaggio” della merce, uscendo indisturbato e facendo perdere le proprie tracce.

Individuata la tecnica, i carabinieri incrociando i dati, anche antropometrici dell’autore, sono arrivati ad individuare un 26enne straniero che poco tempo prima, sempre all’interno di altri supermercati della stessa catena, ma ubicati in differenti regioni aveva commesso furti con la stessa tecnica.

A questo punto è bastato confrontare il fotogramma che ritraeva l’uomo all’interno del supermercato con le fotografie presenti negli archivi informatici, per avere un riscontro positivo.

L’indagine ha permesso, in conclusione, di acquisire apprezzabili riscontri investigativi e ritenere il 26enne il presunto autore del furto. Lo stesso al termine degli accertamenti, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, il 26enne, fatto salvo il principio di innocenza valido fino a sentenza definitiva, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma perché ritenuto responsabile del reato di furto.