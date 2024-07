A torso nudo per strada, poi ruba un’apecar per tornare a casa

Nudo per strada. intorno all'1.30 di stanotte. Unequipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico veniva inviato dalla Sala operativa in strada Traversetolo, dove era stato segnalato un uomo a torso nudo che a piedi camminava lungo la strada.

Al fine di tutelare l’incolumità dell’uomo e garantire la corretta viabilità stradale, gli operatori raggiungevano immediatamente il luogo, intercettando nei pressi della rotonda dell’incrocio per la tangenziale, il soggetto segnalato all’interno di un apecar che riportava il logo di un’azienda ortofrutticola, ubicata nei paraggi.

Gli operatori chiedevano contezza di quanto accertato all’occupante, il quale riferiva di aver sottratto il mezzo in questione poiché, dopo aver trascorso la giornata con un gruppo di amici in una piscina di Traversetolo, era stato da questi ultimi abbandonato e lasciato a piedi per motivi ignoti; nel tentativo di rientrare a Parma, dopo aver percorso, e a piedi, diversi chilometri, notava l'apecar, posteggiata in un punto facilmente raggiungibile dalla via, coi finestrini abbassati e con la chiave inserita all’interno del blocchetto; considerato l’orario e la stanchezza, il soggetto decideva di impossessarsene per raggiungere prima possibile la sua abitazione.

Dinanzi agli operatori, il soggetto si presentava collaborativo ed ammetteva la propria responsabilità.

Rintracciato il proprietario del mezzo, veniva da questi acquisita formale querela.

Restituito il veicolo alla parte offesa, il cittadino macedone ventisettenne, regolare sul territorio nazionale, veniva denunciato in stato di libertà per il reato di furto.