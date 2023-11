Furto di abbigliamento a "La Galleria": un 38enne nei guai

Ieri pomeriggio, domenica 12 novembre, la Polizia di Parma è intervenuta presso un negozio del centro commerciale “La Galleria” in via Emilia Est per segnalazione di furto. I poliziotti sono giunti sul posto e hanno contattato il responsabile del negozio, il quale ha riferito di aver individuato un soggetto che aveva appena tentato di rubare dei capi di abbigliamento dal negozio. Il richiedente ha aggiunto di essere stato attirato dal suono dell’allarme antitaccheggio presente in negozio, al passaggio del soggetto fermato. Da un controllo effettuato, i poliziotti hanno trovato all’interno della borsa dell’uomo una felpa del valore complessivo di 120 euro che risultava danneggiata a causa della rimozione di una delle due placche antitaccheggio. La merce danneggiata e non più rivendibile è stata consegnata al responsabile del negozio, che si è riservato di sporgere denuncia.

L’uomo privo di documenti è stato accompagnato in Questura per essere compiutamente identificato. Al termine dell’attività di fotosegnalamento è stato identificato per un cittadino italiano 38enne residente fuori regione. Da accertamenti in banca dati è emerso che il 38enne era gravato dal divieto di ritorno nel Comune di Parma emesso dal Questore di Parma. Gli è stato notificato, in data 6 novembre. Alla luce di ciò il 38enne è stato denunciato per l’inottemperanza al divieto di ritorno nel Comune di Parma.