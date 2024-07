Vede il ladro in un'edicola e chiama i carabinieri: denunciato 18enne

E' entrato all'interno di un'edicola in Oltretorrente dopo aver forzato la porta d'ingresso per rubare 24 euro in monete. Un 18enne italiano, residente in provincia di Reggio Emilia, è stato bloccato e denunciato dai carabinieri che, dopo un breve inseguimento, lo hanno fermato in via Bixio. L'episodio è avvenuto due notti fa. Erano le 4.30 quando un cittadino ha visto la porta d'ingresso di un chiosco di giornali forzata. All'interno c'era un ragazzo che ha fatto finta di essere rimasto incastrato all'interno della struttura. Il residente ha subito chiamato i carabinieri.

Una “gazzella” della Radiomobile, in transito sul Ponte verdi, è arrivata sul posto in pochi istanti. Dopo un breve inseguimento il ragazzo è stato raggiunto

e bloccato in via Bixio. Nei pantaloni aveva tre “blister” in plastica trasparente, contenenti 8 euro ciascuno. Il titolare dell’edicola, dopo aver constatato il furto di 24 euro, ha deciso di sporgere denuncia. I carabinieri hanno denunciato il 18enne, già gravato da segnalazioni di polizia per reati contro il patrimonio, per il reato di furto aggravato e danneggiamento. Sono anche state avviate le procedure per l'emissione del foglio di via obbligatorio dal territorio del comune di Parma.