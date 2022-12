Ruba all'Esselunga, poi aggredisce il vigilante: 28enne arrestato per rapina

E' entrato all'interno del supermercato Esselunga di via Emilia Ovest come un normale cliente, ha proseguito lungo gli scaffali e ha fatto spesa. Al momento dell'uscita e del pagamento però ha mostrato 30 euro di merce, quando invece ne aveva preso prodotti per oltre 100 euro. Una volta arrivato alla cassa l'addetto alla sicurezza ha chiesto gli ha chiesto lo scontrino e lui, in tutta risposta, lo ha aggredito. Un 28enne italiano è stato bloccato ed arrestato dai carabinieri nella giornata del 12 dicembre con l'accusa di rapina.

I fatti si sono svolti nella serata del 12 dicembre: il ragazzo è stato visto dai dipendenti del supermercato mentre nascondeva la merce. Quando è uscito il vigilante ha chiesto lo scontrino per confrontare quello che aveva pagato con la merce contenuta nel carrello. A quel punto il giovane ha cercato di scappare e ha fatto cadere a terra il lavoratore. Il ladro però è stato poi bloccato, in attesa dell'arrivo dei carabinieri che lo hanno arrestato con l'accusa di rapina: aveva addosso prodotti rubati per oltre 100 euro. Il 28enne è nelle camere di sicurezza della caserma in attesa del processo per direttissima.