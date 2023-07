Riempie il carrello della spesa e cerca di uscire senza pagare: denunciato 20enne slovacco

Ha riempito il carrello della spesa all'Esselunga di via Emilia Est, poi ha cercato di uscire dal varco d'ingresso, ovviamente senza pagare. Un 20enne slovacco è stato bloccato e denunciato dai carabinieri di Vigatto per tentato furto aggravato. Il giovane, in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia, è stato identificato nella giornata di ieri, 4 luglio.

La pattuglia, a seguito di richiesta al numero d’emergenza 112, è stata inviata presso il supermercato di Via Emilia Est, in quanto il 20enne

dopo aver riempito il carrello di vari generi alimentari e messa la merce in due buste ha tentato di uscire dal varco d’ingresso omettendo il pagamento di

quanto prelevato dagli scaffali. Immediatamente fermato dalla vigilanza è stato accompagnato negli uffici in attesa dell’arrivo della pattuglia. Sul posto i

militari hanno identificato il giovane denunciandolo per tentato furto aggravato e restituito la merce per un valore di oltre 350 euro al legittimo proprietario.