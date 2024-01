Furto in un bar del centro: rubati 2.500 euro in contanti, una macchina del ginseng e alcolici vari

I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente, a conclusione di mirati accertamenti, hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma un 19enne residente in città ritenuto responsabile di furto aggravato in concorso, commesso in un bar del centro. I militari, dopo avere acquisito la relativa denuncia sporta dal titolare di un bar del centro, hanno avviato gli accertamenti anche per valutare le dinamiche per capire come l'uomo si fosse introdotto nell’esercizio commerciale.

Dall’esame degli atti effettuato dai militari della Sezione Radiomobile di Parma, anche grazie alla visione delle immagini acquisite dal sistema di video sorveglianza, è stato individuato il 19enne già noto alle forze dell'ordine. Sono in corso ulteriori approfondimenti per risalire al presunto complice che, durante la scorsa notte intorno all' 1.30, si è introdotto all’interno del locale del centro, asportando il fondo cassa di 300 euro, una busta contenente la somma contante di 2.500 euro, due tablet, diverse bottiglie di alcolici e bevande, cinque confezioni di caffè per un valore di 110 euro l'una e una macchina per il ginseng.