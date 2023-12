Furto in una pasticceria: due 15enni rubano 300 euro, denunciati

Al termine di una articolata attività di indagine, i Carabinieri della Stazione di Fornovo Taro hanno denunciato in stato di libertà al Tribunale per i Minorenni di Bologna, due 15enni per furto aggravato. Una decina di giorni fa avevano rubato circa 300 euro da un laboratorio di pasticceria del comune pedemontano. I due ragazzi, in orario notturno, si erano fermati in compagnia di altri loro amici presso la pasticceria e avevano acquistato alcuni prodotti rimanendo poi a consumarli all’esterno. Successivamente, approfittando del fatto che il titolare era impegnato nelle attività della pasticceria, si era allontanato dalla sala, lasciando una busta contenente il denaro su una mensola. I due sono entrati e si sono impossessati del denaro, dandosi poi alla fuga prima che il proprietario potesse intervenire.

Nella fuga a uno di loro è caduta una tessera sanitaria, intestata però ad una persona più anziana. A questo punto l’uomo si è rivolto ai Carabinieri della locale Stazione presentando una querela. I militari hanno iniziato subito le indagini e, dagli accertamenti sulla tessera sanitaria, sono risaliti all’identità di uno dei presunti autori, figlio della compagna del titolare del documento. A questo punto i militari hanno incrociato i dati del ragazzo con quelli dei numerosi controlli del territorio che la Stazione effettua quotidianamente e sono risaliti ad un gruppo di coetanei con i quali era solito accompagnarsi. Sentiti gli amici del giovane, hanno avuto la conferma che la sera del furto erano passati insieme presso la pasticceria ma che solo due di loro, il giovane già individuato dai militari e un altro amico, erano rimasti poi sul posto. Effettuata un’individuazione fotografica da parte del titolare della pasticceria con le loro foto, hanno riconosciuto effettivamente i due 15enni come gli autori del furto, che pertanto sono stati denunciati alla Procura per i minori di Bologna.