Gli rubano l'iPhone da 1.500 euro in stazione, poi ne chiedono 200 per restituirlo: due 35enni denunciati per estorsione

I carabinieri della sazione di Parma Oltretorrente nella mattinata di ieri sono intervenuti in viale Giovanni Mariotti, poiché un 30enne di Parma, era intento ad inseguire due soggetti che gli avevano rubato il telefono. In particolare il 30enne denunciava che poco prima gli era stato rubato il cellulare del valore di 1500 euro nei pressi della Stazione Ferroviaria di Parma, da due africani che lo avevano avvicinato con un preteso e poi con destrezza gli avevano sfilato l’I Phone dalla tasca.

Successivamente, tramite l’applicativo “trova il mio I-phone’’, ha geo localizzato il proprio cellulare presso un negozio di rivendita di cellulari nuovi ed usati, sito in Strada Garibaldi. Portatosi presso l’esercizio, ha visto uscire dallo stesso proprio i due autori del furto, ai quali chiedeva la restituzione dello smartphone. I due però negavano le circostanze, tentando di allontanarsi.

Viste le insistenze del trentenne i due gli hanno poi chiesto la somma di 200 euro per riavere il telefono. Nel frattempo sono arrivati sul posto i carabinieri, i quali hanno identificato i due soggetti, risultati essere un gambiano ed un somalo, 35enni residenti a Parma, con precedenti di polizia, i quali perquisiti non avevano l’apparato sulla loro persona, n’è veniva rintracciato dalla specifica applicazione. Purtroppo neanche le ricerche presso la rivenditoria ha permesso di rinvenire il telefono rubato. I due soggetti identificati al termine delle verifiche sono stati denunciati per furto aggravato e tentata estorsione.