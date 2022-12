Ruba un iPhone da mille euro alla titolare di un negozio del centro: 20enne denunciato

E' entrato all'interno di un negozio di via Repubblica come un normale cliente ed ha rubato un Iphone di circa mille euro alla titolare dell'esercizio commerciale. Un giovane 20enne, nato a Parma e residente a Fornovo, è stato riconosciuto dalla donna mentre stava passeggiando in centro storico e poi bloccato e denunciato dai poliziotti, che sono arrivati sul posto poco dopo la chiamata al 113.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dell’intensificazione delle misure di vigilanze disposta dal Questore Massimo Macera in vista delle festività natalizie, è stata svolta una capillare attività di controllo dalle Volanti, all’esito della quale sono state controllate 190 persone e sottoposti a verifica 78 veicoli.

In occasione di tali controlli, inoltre, è stato denunciato a piede libero – per il delitto di furto – un giovane di colore classe 2002, accusato di aver rubato un cellulare del valore di quasi 1000 euro alla titolare di un negozio sito nel centro cittadino, in Strada Repubblica.

Più precisamente le cose sono andate così: alle ore 15.10 circa la Sala Operativa della Questura è stata contattata da una donna, la quale ha riferito di trovarsi in Piazzale Cesare Battisti e di aver ivi individuato un soggetto da lei riconosciuto come la persona che, qualche giorno prima, precisamente in data 02.12.2022, le aveva rubato lo smartphone.

La donna, il 2 dicembre, si trovava all’interno del suo negozio in Strada Repubblica insieme a due clienti, un’altra donna e un giovane di colore, quando, ad un tratto – dopo che l’uomo era andato via– si è accorta che il suo smartphone non era più sul bancone dove lo aveva lasciato. Resasi conto che il cellulare era stato rubato, la donna, dopo aver visionato le telecamere di video-sorveglianza installate presso il suo negozio e aver accertato che il cellulare era stato asportato con un gesto repentino dal giovane di colore entrato qualche minuto prima, ha sporto formale denuncia, producendo altresì alle forze dell’ordine il filmato relativo all’istante del furto, estratto dalle telecamere di sicurezza.

Ed è così che ieri, mentre si trovava in un esercizio commerciale sito in Piazzale Cesare Battisti, la donna ha notato il giovane, che ha riconosciuto - senza ombra di dubbio - come colui che qualche giorno prima aveva perpetrato il furto ai suoi danni.

Per tale ragione, ha contattato immediatamente il 113 e, nell’attesa della Volante, ha iniziato a seguire il soggetto senza perderlo mai di vista. Giunti sul posto, gli agenti hanno preso i contatti con la donna e, subito dopo, hanno fermato il ragazzo. Quest’ultimo è stato quindi condotto in Questura per gli accertamenti di rito e, sottoposto ai rilievi foto-dattiloscopici, è stato identificato uomo di 20 anni nato a Parma e residente a Fornovo di Taro. Terminata l’attività con l’acquisizione delle dichiarazioni della donna e del relativo filmato, l’uomo è stato denunciato per il delitto di furto.