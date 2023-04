Ruba 2.500 euro di materiale informatico all'istituto Magnaghi Solari di Fidenza: denunciato 50enne

Un 50enne con diversi precedenti di polizia, è stato denunciato dai carabinieri di Fidenza come presunto responsabile dei furti all’istituto “Magnaghi Solari” dei giorni scorsi. Con una veloce indagine i militari lo hanno individuato come l'autore dei due raid, del 19 febbraio e 5 marzo, dove è stato portato via materiale informatico, per un valore di quasi 2500 euro, e il danneggiamento del vetro di un distributore automatico.

Ad accorgersi dell’accaduto sono stati i collaboratori scolastici che hanno immediatamente avvisato la dirigente che ha presentato le denunce. Con

l’acquisizione e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza che hanno immortalato tutte le fasi delle irruzioni, dal tragitto esterno per

raggiungere la scuola fino al danneggiamento della porta antipanico per accedere, i militari hanno subito iniziato l’attività investigativa e nel giro di

pochissimo hanno individuato il responsabile denunciandolo per furto aggravato.