Traversetolo, rubano i mobili da una casa in ristrutturazione: denunciata una coppia

I Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno denunicato un uomo e una donna, di 48 e 41 anni residenti in provincia per tentato furto, dopo averli sorpresi in possesso di mobilio trafugato da un’abitazione in ristrutturazione in località Guardasone.

La vittima che si è accorta, tramite il sistema di videosorveglianza, dell’intrusione nell’immobile ha immediatamente chiamato il numero d’emergenza 112 che ha fatto convergere sul posto la pattuglia della Stazione.

I militari hanno trovato la donna che faceva da “palo” al compagno che, nel frattempo era intento a rovistare all’interno dello stabile. Fermati sono stati identificati. Dalle immagini, acquisite in sede di denuncia, si vedono chiaramente i due arrivare a bordo di un’autovettura, scaricare gli arnesi idonei a scassinare i lucchetti e le catene alle porte.

La donna fungeva da palo per segnalare eventuali arrivi mentre il 48enne dall’interno portava fuori lampadari e altri oggetti. L’azione criminale si è conclusa con l’arrivo della pattuglia. I due sono stati denunciati per tentato furto.