Tentano di rubare un motorino: due giovani bloccati e denunciati dai carabinieri

Stavano per rubare un motorino ma sono stati bloccati e denunciati dai carabinieri per furto aggravato. Due giovani italiani sono stati colti sul fatto dai militari, che stavano effettuando alcuni controlli in zona. Una pattuglia è passata proprio mentre i due ragazzi stavano armeggiando di fianco al motociclo: stavano cercando di forzare il mezzo per rubarlo. Sono stati quindi identificati e denunciati.

Un italiano 29enne che avrebbe dovuto essere agli arresti domiciliari è stato fermato in centro dai carabinieri della radiomobile: per lui è scattato l'arresto in flagranza per il reato di evasione. Un 43enne italiano, invece, è stato controllato mentre era a bordo della sua moto: il conducente stava guidando senza patente. Il documento di guida gli era infatti stato revocato anni prima.

Sei persone sono state poi sorprese all'interno di alcuni parchi cittadini mentre facevano uso di droga, dalla cocaina all'hashish e fino al crack. Sono stati sequestrati complessivamente 7 grammi di sostanze stupefacenti: i sei sono stati segnalati alla Prefettura come consumatori.