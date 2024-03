Furto nell'isola ecologica, denunciata una coppia di moldavi

Alcuni giorni fa, una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Neviano Degli Arduini, in servizio perlustrativo a Provazzano, ha notato nei pressi dell’isola ecologica un'auto ferma con a bordo un uomo e una donna. L’auto ha destato l’attenzione dei militari che hanno ritenuto di procedere ad un controllo. Fin da subito la coppia, lei 46enne e lui 50ene di origini moldave, ha dato segni di insofferenza e agitazione. Non erano in grado di fornire alcuna motivazione convincente circa la loro presenza in quel luogo. Incalzati dalle domande dei militari, il primo a cedere è stato l’uomo, che ha ammesso di essere appena uscito dall’isola ecologica attraverso un foro presente nella recinzione e di avere asportato materiale vario riposto nel baule della macchina. I Carabinieri hanno perquisito il mezzo, trovando alcuni cacciaviti e pinze di varie dimensioni posti sotto sequestro. Tutto il materiale recuperato, batterie per auto, tubi in ferro ed in rame e materiale ferroso di vario genere, proveniente dall’isola ecologica è stato posto sotto sequestro. Acquisita formalmente la denuncia di furto sporta dal sindaco pro tempore del Comune di Neviano Degli Arduini, effettuati i doverosi approfondimenti ed acquisiti i necessari riscontri, per la coppia è scatta la denuncia in stato di libertà alla Procura di Parma per il reato di furto.