Raid dei ladri all'ospedale di Vaio: rubati un computer e un cellulare

Sono entrati all'interno l'unità operativa di Endoscopia dell'Ospedale di Vaio di Fidenza e hanno rubato un cellulare e un computer. Nuovo colpo all'interno della struttura sanitaria dopo quelli degli ultimi mesi. Secondo le prime informazioni i malviventi, dopo essersi introdotti alll'interno dell'ospedale, in particoltare ad Endoscopia, hanno rovistato negli uffici e alla fine si sono portati via quello che hanno trovato: un pc e un cellulare.

Dopo il blitz sono usciti ed hanno fatto perdere le loro traccie. I carabinieri, che hanno effettuato un sopralluogo all'ospedale, hanno avviato le indagini per cercare di identificare il responsabile del furto. Non è il primo furto all'interno dell'unità operativa di Endoscopia: in passato i ladri erano entrati ed avevano rubato altre attrezzature.