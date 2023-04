Blitz nella parrocchia delle Sacre Stimmate: i ladri rubano gli strumenti musicali usati per la messa

Furto all'interno della parrocchia delle Sacre Stimmate, nel quartiere Montanara. Nella notte tra domenica 23 aprile alle 2.30 e mercoledì 26 alle ore 18 infatti alcuni malviventi sono entrati all'interno dell'edificio ed hanno rubato alcuni strumenti musicali. In particolare i ladri hanno portato via una chitarra acustica Dowina Puella 12 corde, un sistema audio su carrello per esterno, due altoparlanti PA a 2 vie ad alta potenza da 250 Watt continui RMS / 1000 Watt di potenza di picco di marca dB, oltre a due microfoni professionali Shure ed una tastiera Roland con custodia rigida.

Il parroco ha denunciato il furto ai carabinieri. Il gruppo di controllo del vicinato, in accordo con i carabinieri della stazione Oltretorrente, ha decido di diffondere le immagini degli strumenti rubati. Se vedete in vendita questo materiale avvisare subito il 112.