Nasconde la merce rubata in un passeggino: 38enne moldavo denunciato per furto

Ha utilizzato un passeggino per nascondere la merce rubata all'interno del centro commerciale Globo di Pontetaro. Un 38enne moldavo è stato fermato e denunciato dai carabinieri di Noceto che, in collaborazione con la polizia locale, sono riusciti ad individuare l'uomo che si aggirava in modo sospetto all'interno dell'area commerciale. I militari, arrivati sul posto dopo la chiamata al 112, hanno fermato il 38enne. All'interno del passeggino non c'erano bambini ma quattro paia di scarpe di marca, dal valore complessivo di circa 400 euro. I carabinieri lo hanno identificato e denunciato per furto aggravato. Nei suoi confronti è stato anche emesso un foglio di via dal Comune di Noceto per tre anni.