San Leonardo, rubano in una pizzeria e cercano di entrare in una gelateria: due arresti

Prima hanno scassinato la porta d'ingresso della pizzeria Pizzikotto di via San Leonardo poi hanno cercato di introdursi all'interno della gelateria 'La piazzetta dei Caraibi' di via Mansfield. Due parmigiani di 34 e 24 anni, senza fissa dimora, sono stati arrestati, nella notte tra martedì 27 e mercoledì 28 aprile, in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Parma.

Nel primo caso è suonato l'allarme mentre nel secondo, la proprietaria della gelateria, che si trovava all'interno dell'edificio per effettuare alcuni controlli, ha visto i ladri ed ha chiamato i carabinieri.

L'episodio si è verificato poco dopo le 2.30 di stanotte: i carabinieri si sono recati pressi la pizzeria Pizzikotto, dove era appena scattato l'allarme. I militari, una volta sul posto, hanno effettuato un sopralluogo ed hanno verificato che la porta d'ingresso aveva alcuni segni di scasso. Dopo essere entrati si sono accorti che era stato rubato un computer portatile.

Poco dopo la pattuglia ha ricevuto una seconda segnalazione, dalla proprietaria di una gelateria. Due malviventi avevano cercato di introdursi all'interno del suo locale, la 'La piazzetta dei Caraibi' di via Mansfield. La donna, che si trovava all'interno dell'edificio per alcuni controlli, ha visto due persone sospette.

I carabinieri hanno effettuato alcuni controlli in zona, alla ricerca dei due uomini, gli stessi che avevano colpito da Pizzikotto. In piazza Eugenia Picco i due ladri, alla vista dei militari, hanno lanciato lo zainetto, che conteneva gli oggetti da scasso e il pc rubato, dietro ad alcune auto. I carabinieri, che hanno assistito alla scena, hanno subito recuperato lo zaino. All'interno c'erano un piede di porco, una tronchesina, alcuni cacciavite e il computer appena rubato.

Per i due, un 34enne e un 24enne parmigiani senza fissa dimora, sono scattate le manette per furto aggravato e tentato furto aggravato in concorso. I due sono stati anche denunciati per possesso di oggetti da scasso. Ora si trovano nelle celle di sicurezza della caserma, in attesa del processo per direttissima.