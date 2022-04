Promette sesso a un uomo e poi gli ruba il cellulare: denunciata ed espulsa 46enne cubana dopo un inseguimento

Promette sesso a un uomo ma poi gli ruba il cellulare. Con l’accusa di furto è stata denunciata ieri pomeriggio alle 16 dagli agenti delle Volanti, una 46enne cubana. I fatti: su disposizione della Sala operativa della Questura, un equipaggio delle Volanti si è recato in viale Fratti dove un uomo, che aveva poco prima chiamato il 113, stava rincorrendo una donna, a suo dire autrice del furto del proprio smartphone. Appena giunti in viale Fratti, all'altezza di via Giuseppe Muggia, gli agenti hanno visto l’uomo che ha raccontato come sono andate le cose. Secondo la testimonianza, una donna si era appena allontanata dopo avergli sottratto il proprio smartphone.

L’uomo ha raccontato di essere andato a prostitute la notte precedente. Nei pressi di viale Bottego, ha così incontrato casualmente una donna sudamericana la quale gli avrebbe promesso sesso in cambio di soldi. La donna avrebbe anche detto che doveva contattare telefonicamente una sua amica in modo da farsi prestare una camera del suo appartamento. A quel punto, proprio al fine di mettersi in contatto con l’amica, la donna si è fatta prestare il cellulare dall’uomo, e facendo finta di parlare con qualcuno camminava percorrendo viale Bottego e raggiungendo via Trento. A quel punto, inseguita inutilmente dall’uomo, è scappata col cellulare facendo perdere le sue tracce dopo il sottopasso di via Trento.

Ieri pomeriggio, infine, mentre l’uomo si trovava in via Trento, ha rivisto la stessa donna che la notte precedente si era impossessata del suo cellulare e dopo averla riconosciuta, le si è avvicinato chiedendo la restituzione del telefonino. Inutilmente: la donna è scappata di nuovo. L’uomo a quel punto, con il cellulare prestato da un amico, ha chiamato il 113 ed è così iniziato l’inseguimento. La donna è stata presa poco dopo, risultando sprovvista di un qualsiasi documento utile a una identificazione. Portata in Questura per le operazioni di fotosegnalamento e identificata per una 46enne cubana irregolare sul territorio nazionale, è stata denunciata per il reato di furto aggravato e messa a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione dal territorio. Il cellulare non è stato ritrovato.