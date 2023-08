Lascia l'auto aperta sotto casa, gli rubano uno smartphone da mille euro: un 40enne lo compra per 80, denunciato

I Carabinieri della Compagnia di Fidenza hanno denunciato un cittadino marocchino quarantenne, residente nel reggiano, ritenuto responsabile della ricettazione di un cellulare rubato Fidenza alcuni giorni prima. Il furto era stato commesso nel Quartiere Luce, ai danni di un fidentino che, lasciata la propria autovettura sotto casa per pochi minuti, senza chiuderla, a ritorno l’aveva trovato con lo sportello aperto e dall’interno gli erano spariti poche monete, un paio di occhiali da sole e un cellulare nuovissimo, comprato pochi giorni prima, del valore di oltre mille euro.

Le indagini sul traffico telefonico del codice imei del prezioso cellulare, hanno permesso ai carabinieri di tracciare il percorso della refurtiva, tanto che incrociando i dati dei tabulati con quelli del controllo del territorio, nel giro di qualche giorno è stato addirittura possibile identificare il probabile possessore dell’apparato.

Eseguita una perquisizione presso casa del sospettato, il 40enne marocchino, lo stesso alla vista dei militari ha spontaneamente e immediatamente consegnato il telefonino ricercato, riferendo di averlo pagato 80 euro in stazione a Parma da non meglio indicati connazionali. Consapevole della grande

ingenuità commessa, anche considerando la grande sperequazione fra valore del bene e prezzo pagato oltre che alle modalità assolutamente anomale di acquisto, ha sottoscritto gli atti tramite i quali è stato denunciato per ricettazione, un reato che punisce chi acquista o riceve materiale di

provenienza illecita.Il cellulare, nel frattempo, è stato riconsegnato al legittimo proprietario, sorpreso e felicissimo di rientrarne in possesso.

I Carabinieri proseguono le indagini per cercare di addivenire all'identificazione dell'autore del furto.