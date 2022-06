Trova un portafoglio, ruba i soldi e poi lo restituisce alla proprietaria: denunciato 60enne senza fissa dimora

Ha trovato a terra, all'interno del parco Ducale, un portafoglio appena perso da una ragazza, ha prelevato le banconote presenti all'interno (90 euro), poi alla richiesta di un'amica della donna, che stava cercando proprio il portafoglio, l'ha restituito ma senza le banconote. Un 60enne senza fissa dimora è stato denunciato per furto dai poliziotti, che sono arrivati sul posto dopo la denuncia

Ieri pomeriggio la Questura ha ricevuto, da una ragazza che si trovava all’interno del Parco Ducale, la segnalazione della presenza all’interno dell'area verde di un uomo riconosciuto come l’autore del furto di un portafoglio messo a segno qualche ora prima ai danni di una sua amica. Le volanti sono intervenute sul posto. L'amica ha dichiarato che poco prima, quando era seduta sul prato con la propria amica per consumare il pranzo, quest’ultima si accorgeva di avere la tasca dello zaino aperta e del conseguente ammanco del suo portafogli all’interno del quale erano contenuti vari documenti, tra cui l’abbonamento dell’autobus e una carta regalo di un negozio di abbigliamento, e banconote per un totale di 90 euro: due banconote da 20 euro e una da 50.

Accortesi dell’accaduto, quindi, le due amiche hanno deciso di dividersi per cercare il portafogli: la proprietaria del portafogli rubato si è recata presso un Ufficio di Polizia per sporgere denuncia, mentre l’altra ragazza è rimasta all’interno del Parco Ducale alla ricerca del portafogli. Grazie a questa mossa, la ragazza rimasta all’interno del Parco Ducale per effettuare le ricerche, si è avvicinata a un uomo sdraiato sul prato, per chiedergli se avesse visto o trovato per terra un portafoglio. A quel punto con suo stupore si vedeva spontaneamente consegnato da quest’ultimo il portafoglio stesso, privo tuttavia del denaro contante.

Alla richiesta della ragazza di dove fosse il denaro, l’uomo riferiva di aver trovato il portafoglio per terra privo di contanti e di averlo tenuto con sé per restituirlo al proprietario. A quel punto, pertanto, la ragazza, insospettitasi, ha contattato il 113 e, una volta intervenuti gli operatori delle Volanti all’interno del Parco, ha indicato loro l’uomo riconosciuto come il presunto ladro, il quale continuava a stare sdraiato sul prato.

Gli operatori, quindi, hanno proceduto all’identificazione dell’uomo, un 60enne senza fissa dimora, regolare sul territorio nazionale in quanto in possesso di un valido titolo di soggiorno. L’uomo, sin da subito, ha mostrato un atteggiamento tranquillo e collaborativo e, alla richiesta di esibire il contenuto della propria borsa e del proprio portafoglio, non ha opposto alcuna resistenza, mostrando di

fatto quanto era in suo possesso: 3 banconote, di cui due da 20 euro e una da 50 euro per un totale di 90, oltre ad altri effetti personali.

Alla richiesta degli operatori di giustificare la provenienza del denaro, stante anche lo status di disoccupato del medesimo, l’uomo non è stato in grado di fornire alcuna motivazione, confermando, di fatto, il ragionevole sospetto che fosse proprio lui l’autore del furto. Per tale ragione, qualche minuto dopo, le Volanti intervenute prontamente sul posto hanno provveduto a ad accompagnare le due ragazze in Questura per sporgere formale denuncia-querela e a condurre l’uomo presso i locali destinati ai rilievi foto-dattiloscopici, ove è stato sottoposto alle attività di fotosegnalamento Questura di Parma da personale della Polizia Scientifica e successivamente denunciato per il reato di furto dal personale delle Volanti. Al termine di tale attività, il personale delle Volanti ha altresì provveduto a restituire il denaro compreso alla legittima proprietaria.