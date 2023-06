Busseto, ruba al supermercato, scappa in bici ma il titolare lo segue: arrestato 25enne

È finito nei guai, un 25enne bussetano senza fissa dimora con diversi precedenti di polizia che, nel pomeriggio di ieri, ha compiuto un furto all’interno del supermercato del paese. L’uomo, entrato nell’esercizio commerciale si è diretto verso un espositore, cercando di non farsi notare dal personale e da altri clienti, ha cominciato a prelevare merce, nascondendosela addosso.

Una volta finito si è diretto verso l’uscita, passando da una cassa chiusa danneggiando il cancelletto. Ma il 25enne, non ha fatto i conti con il titolare che si è accorto di tutto e una volta uscito ha tentato di fermarlo. Ormai scoperto, si è dato alla fuga in sella ad una bicicletta inseguito dal titolare che nel frattempo ha richiesto l’intervento dei Carabinieri. La pattuglia della Stazione di Sissa Trecasali si è messa sulle sue tracce dell’uomo e lo ha intercettato

all’interno della Stazione Ferroviaria, a poca distanza dal supermercato.

Una fuga, dunque, che è durata molto poco, anche perché il giovane era stato visto da una pattuglia della Polizia Locale. Fermato e perquisito è stato trovato con la merce per un importo di 90 euro successivamente restituita all’esercizio commerciale. Dopo gli accertamenti, i militari hanno proceduto all’arresto in flagranza dell’uomo per furto aggravato trattenendolo in camera di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.