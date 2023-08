Furto in un'abitazione di viale Mentana: "I ladri sono entrati dalla finestra della cucina per rubarmi l'i Phone"

"Sono entrati dalla finestra della cucina, mi hanno rubato l'i Phone e sono scappati". Sono queste le parole del proprietario di un'abitazione di viale Mentana che ha subito un furto in casa. Succede anche questo a Parma. Nei giorni scorsi infatti alcuni malviventi infatti sono entrati all'interno di un'abitazione nella zona centrale della città, che si trova proprio di fronte al Duc in viale Mentana. Secondo le prime informazioni alcuni sconosciuti sarebbero entrati dalla finestra per poi scappare subito dopo. Il proprietario ha denunciato tutto alla polizia. Gli agenti si sono attivati subito per far partire le indagini e risalire agli autori del furto.