Corcagnano, entrano incappucciati nel giardino di una villa per rubare: poi scappano nei campi

Momenti di paura la sera di Pasqua per una famiglia che vive all'interno di una villa nella zona di Corcagnano. Due ladri incappucciati sono riusciti ad entrare all'interno del giardino dell'abitazione con l'intenzione di rubare. Una componente della famiglia, che si trovava in casa in quel momento - poco dopo le ore 22 - ha allertato il teleallarme che ha attivato la centrale operativa di Coopservice. A quel punto le guardie giurate hanno avvertito i carabinieri e si sono portati sul posto. I due malviventi sono scappati per la presenza dei militari e delle guardie giurate. Le forze dell'ordine hanno effettuato il controllo perimetrale della casa per la sicurezza degli abitanti. I due ladri sono scappati nei campi e non sono stati identificati.