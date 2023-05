Gabriele annegato in un canale di Amsterdam, il presidente del Team Traversetolo: "Per noi è una morte inspiegabile"

"Si fa fatica a credere che un amico, come era Gabriele, sia morto senza motivo. Per ora la sua morte rimane inspiegabile". Sono le parole di Luca Prampolini, presidente del Team Traversetolo, la squadra di calcio in cui giocava Gabriele Gallani, morto annegato durante una vacanza ad Amsterdam. Uno studente e calciatore modello, amico di tutti, che ha lasciato un vuoto enorme. "Non beveva, non fumava, era un ragazzo con la testa sulle spalle: era un atleta e uno studente".

Avrebbe dovuto discutere la tesi in Ingegneria all'Università di Parma a fine maggio e poi iniziare uno stage alla Lamborghini. Gabriele Gallani, 24enne che viveva in una frazione tra Neviano degli Arduini e Traversetolo, è morto dopo essere caduto in un canale in centro ad Amsterdam, dove si trovava per una breve vacanza. Al momento l'episodio è ancora avvolto nel mistero. Gabriele si trovava ad Amsterdam con alcuni amici di una vita, con i quali aveva condiviso tanti viaggi ed esperienze.

"Lo l'abbiamo preso dalla Juniores del Traversetolo nel 2017 - racconta Luca Prampolini - era sette anni che giocava con noi. Faceva il difensore centrale: era forte ed aveva un eccellente personalità. Sapeva parlare e andava d'accordo con tutti. Da quest'anno era diventato capitano della squadra".

"Nella mattinata di ieri sabato 20 maggio siamo stati avvertiti dell'accaduto ed eravamo increduli. In un primo momento ho anche pensato che potesse essere uno scherzo. Invece purtroppo non lo era. Aveva prenotato questo viaggio, con i suoi amici di sempre, da tempo per questo fine settimana perchè non pensava potessimo arrivare a giocarci gli spareggi per evitare la retrocessione in Prima Categoria. Aveva trovato un volo di ritorno per il pomeriggio di ieri, per essere presente oggi (domenica 21 maggio) per la partita contro Il Cervo".

Un match salvezza a cui Gabriele teneva moltissimo. Aveva fatto di tutto per esserci ed aveva anticipato il suo ritorno. Era lui il capitano, quello che guidava la squadra in questo momento importantissimo per la società calcistica. "Escludo assolutamente che si possa essere drogato o ubriacato prima della caduta: non so cosa possa essere successo. Era un atleta e sapeva nuotare molto bene" continua il presidente del Team Traversetolo. "Per tutti noi e per i suoi compagni di squadra è una tragedia inspiegabile e un dispiacere enorme. Per Gabriele l'ambiente che gira intorno alla squadra era come una seconda famiglia" conclude Luca Prampolini.