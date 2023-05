Morte di Gabriele Gallani, aperta un'inchiesta: la polizia olandese cerca testimoni

E' stata aperta un'inchiesta della magistratura olandese sulla morte di Gabriele Gallani, calciatore 24enne di Neviano degli Arduini, deceduto in ospedale nella notte tra venerdì 19 e sabato 20 maggio ad Amsterdam, dove si trovava per una breve vacanza. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori locali il giovane, che si trovava in compagnia di alcuni amici, stava passeggiando con loro nella zona della movida, nel quartiere Kloveniersburgwal. Ad un certo punto sarebbe caduto all'interno di uno dei canali.

La caduta in acqua dopo mezzanotte e l'allarme lanciato dagli amici

Poco dopo mezzanotte gli amici che erano con lui, che non si sarebbero accorti subito della caduta perchè Gabriele era rimasto indietro, hanno dato l'allarme. Come ricostruito dalla polizia verso mezzanotte e mezza i soccorritori sono arrivati sul posto ed hanno recuperato il 24enne, che si trovava in condizioni critiche. I servizi di emergenza sono stati infatti allertati alle 24.35 per una persona caduta in acqua. Sul posto è arrivata la polizia, una squadra subacquea dei vigili del fuoco, due ambulanze e una squadra traumatologica, arrivata con l'elisoccorso. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno localizzato Gabriele in acqua. Trasportato in ospedale è morto qualche ora dopo per annegamento.

Cos'è successo a Gabriele? La polizia cerca testimoni: al vaglio le immagini delle telecamere

Gli investigatori della polizia di Amsterdam sono alla ricerca di testimoni che potrebbero fornire maggiori informazioni su come il 24enne sia finito in acqua. Gli amici, come detto, non si sarebbero accorti immediatamente della sua caduta perchè Gabriele era rimasto indietro rispetto al gruppetto con il quale stava passeggiando in centro. La polizia ha visionato anche le immagini di alcune telecamere per cercare di ricostruire quanto accaduto. Gli investigatori hanno anche attivato una pagina sul proprio sito internet dove è possibile caricare immagini e fare segnalazioni.

Malore o incidente? Le indagini sul perché Gabriele è caduto in acqua

Una delle ipotesi al vaglio è che Gabriele possa aver avuto un malore ed essere scivolato all'interno del canale. Una volta all'interno non sarebbe riuscito a nuotare e tornare a riva, proprio a causa delle sue condizioni di salute. Un'altra ipotesi è quella dell'incidente: il 24enne sarebbe scivolato per un tragico incidente, dopo essersi avvicinato alla riva. Meno probabile l'ipotesi di un gesto volontario o di un'aggressione.

Il presidente del Team Traversetolo: "Morte inspiegabile: non beveva, non fumava, era un atleta e un ottimo nuotatore"

"Si fa fatica a credere che un amico, come era Gabriele, sia morto senza motivo. Per ora la sua morte rimane inspiegabile". Sono le parole di Luca Prampolini, presidente del Team Traversetolo, la squadra di calcio in cui giocava Gabriele Gallani. Uno studente e calciatore modello, amico di tutti, che ha lasciato un vuoto enorme. "Non beveva, non fumava, era un ragazzo con la testa sulle spalle: era un atleta e uno studente". Gabriele avrebbe dovuto discutere la tesi in Ingegneria all'Università di Parma a fine maggio e poi iniziare uno stage alla Lamborghini. Gabriele si trovava ad Amsterdam con alcuni amici di una vita, con i quali aveva condiviso tanti viaggi ed esperienze.