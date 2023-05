Muore annegato a 24 anni in un canale ad Amsterdam, gli amici ricordano il Gallo: "Eri una colonna e un esempio per tutti"

Gabriele Gallani è morto mentre era in vacanza con un gruppo di amici ad Amsterdam. Il giovane 24enne di Neviano degli Arduini, calciatore del Team Traversetolo è deceduto poco dopo essere stato soccorso all'interno di un canale. Gabriele, per tutti il Gallo, era una colonna della squadra di Traversetolo che disputa il campionato di Promozione. Il giovane sarebbe dovuto rientrare in Italia ieri, anche per disputare oggi il match salvezza tra il Team Traversetolo e il Cervo, una gara già rinviata.

Sulla pagina Facebook del club si legge: "Difficile trovare le parole per quanto accaduto, forse quelle giuste sono ciao e grazie ma non lo sappiamo. Sei arrivato che eri un ragazzino e sei diventato una nostra colonna, l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è tenere il tuo ricordo vivo dentro di noi. Inutile al momento aggiungere altro. Ciao Gallo".

Anche alcuni amici lo hanno ricordato in queste ore: "Ho avuto l'onore di conoscere Gabriele, un ragazzo simpaticissimo e gentile e anche un grande amico. Condoglianze sentite alla famiglia"