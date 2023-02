Dalla Germania la droga per i rave arrivava nel parmense

Dalla Germania la droga per i rave party - hashish, marijuana ma anche cocaina, ketamina e Mdma - arrivava a Modena e Reggio Emilia, per essere poi smistata nei rave party, anche nel parmense. I carabinieri hanno sgominato un'organizzazione che, secondo l'accusa, a partire dal 2019 si occupava dello spaccio di sostanze stupefacenti in occasione dei free party di tutto il Nord Italia. I militari hanno eseguito 22 misure di custodia cautelare: 17 in carcere, 4 ai domiciliari e un divieto di dimora a Modena. Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 50mila euro in contanti.

Nel corso di una perquisizione in Germania è stato ritrovato un pacco pieno di droghe sintetiche destinato a Pavullo nel Frignano. Gli investigatori sono riusciti a ricostruire oltre mille transazioni di sostanze quali cocaina, hashish e marijuana, ketamina e Mdma, destinate ai rave party di tutto il Nord Italia. Complessivamente sono stati sequestrati quasi 5 chili di cocaina, 4 di hashish, 150 grammi di marijuana, oltre a 10 di ketamina e 27 di Mdma.