Si aggira in Ghiaia alla ricerca di vittime da borseggiare: bulgara 46enne arrestata dai carabinieri

I carabinieri della Stazione di San Pancrazio Parmense hanno arrestato una donna bulgara di 46 anni, senza fissa dimora in Italia e con diversi precedenti di polizia, per il reato di tentato furto con destrezza. La donna è stata sorpresa mentre si aggirava all'interno del mercato settimanale di piazza Ghiaia alla ricerca di potenziali vittime da borseggiare.

La pattuglia di carabinieri, presente abitualmente durante il mercato per garantire la sicurezza, è intervenuta dopo che una vittima aveva segnalato un possibile furto. I militari stavano raccogliendo le informazioni per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile quando si sono accorti che a pochi metri di distanza una donna stava chiedendo aiuto in quanto aveva sorpreso un'estranea rovistare nella sua borsa, lasciata incustodita sul passeggino. La donna sospetta ha cercato di fuggire, ma è stata raggiunta e bloccata dai carabinieri, che l'hanno quindi accompagnata presso la vicina caserma di via Garibaldi.

Dopo gli accertamenti del caso e la presentazione della querela da parte della vittima, la donna di 46 anni è stata arrestata per tentato furto aggravato. Attualmente, si trova trattenuta presso le camere di sicurezza a disposizione dell'Autorità giudiziaria.