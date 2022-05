Paura nella notte a Ghiare di Berceto: furgone urta e danneggia una colonnina del Gpl

Paura nella notte tra sabato 7 e domenica 8 maggio a Ghiare di Berceto. Erano da poco passate le ore 4 quando, per cause in corso di accertamento, un furgone ha urtato la colonnina del Gpl all'interno di un distributore di carburante, poco prima dell'ingresso al casello dell'A15. L'allarme è scattato da subito visto anche la pericolosità dovuta alla possibile uscita del carburante.

Sul posto sono arrivate, in pochi minuti, due squadre dei vigili del fuoco: una partita dalla caserma di Parma e una da quella di Borgotaro. Gli operatori del 115 hanno lavorato per ore per mettere in sicurezza l'area. Nella mattinata di domenica gli operatori sono ancora sul posto per completare le operazioni. Non è chiara la dinamica dello scontro del mezzo con la colonnina del Gpl: secondo i primi accertamenti l'incidente non avrebbe coinvolto altri veicoli.